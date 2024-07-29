Скончался многократный рекордсмен мира по конькобежному спорту Юрий Сергеев

Умер советский конькобежец Юрий Сергеев. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

«Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича», — сказано в сообщении.

Спортсмен ушел из жизни в возрасте 99 лет. Причины и обстоятельства смерти не раскрываются.

Юрий Сергеев владел мировым рекордом на дистанции 500 метров с 1952 по 1956 годы, четыре раза улучшая это достижение. Он принимал участие в Олимпийских играх 1956 года и был удостоен званий заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера СССР. После завершения профессиональной карьеры работал тренером в «Динамо» и был тренером всесоюзной категории.

Конькобежец награжден медалью «За оборону Москвы», орденами Отечественной войны II степени, «Знаком Почета».

Ранее мы писали, что в возрасте 55 лет умер актер из фильмов «Клиника» и «Сафари» Мохаммед Наср.

Также сообщалось, что умер 78-летний актер из фильма «Руки вверх!» Валентин Белоусов.