Умер американский актер Сэнди Гринн, известный по фильмам про куклу Чаки

В Лос-Анджелесе умер кукловод, артист озвучения Сэнди Гринн, известный широкому зрителю по хоррорам про куклу Чаки. 69-летний актер продолжительное время боролся с раком, однако болезнь оказалась сильнее.

Данные о том, где будет похоронен актер, не разглашаются.

Карьера Гринна началась в 1980 году. Его фильмография включает сериалы «Вавилон 5», «Сестра, сестра», «Затерянные на Земле» и другие проекты.

Кроме того, Гринн был кукловодом одержимой куклы Чаки во второй и третьей частях «Детских игр». Также он был задействован в картине «Битлджус».

Сэнди Гринн дважды был номинирован на премию «Эмми», сообщает «Российская газета».

Ранее умер один из старейших польских кинематографистов Лешек Старонь. 10 апреля ему исполнилось 86 лет. Причина смерти артиста не разглашается.