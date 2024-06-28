Тело пролежало неделю: бывший топ-менеджер «Трансаэро» найден мертвым в собственной квартире

Найден мертвым бывший топ-менеджер «Трансаэро». Тело 74-летнего Сергея Быхала обнаружили в его же квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, труп пролежал в запертых апартаментах около недели. В последний раз на связь с родственниками мужчина выходил 14 июня. Недавно же к нему домой приехала внучка, чтобы проведать, и увидела его без сознания. Экс-директор по связям с общественностью лежал на полу.

Предварительно, причиной смерти Быхала мог стать отказ почек. Два года назад Сергею диагностировали рак.

На момент публикации комментариев от близких и коллег Сергея Быхала не поступало. Обстоятельства его смерти выясняются.

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