В возрасте 80 лет умер советский и российский композитор Александр Кнайфель

Советский и российский композитор Александр Кнайфель скончался в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. Известие о смерти опубликовало издательство «Композитор Санкт-Петербург», с которым он сотрудничал многие годы.

«Александр Аронович - композитор с мировым именем: его произведения звучали в Париже, Лондоне, Амстердаме, Нью-Йорке, Цюрихе, Базеле, Зальцбурге и в других важных музыкальных центрах. И в то же время, он до конца оставался истинным петербуржцем с мягкими манерами», - заявили в издательстве.

В компании назвали композитора другом и единомышленником в деле развития музыкальной культуры России, а его смерть - невосполнимой потеей для российского мира искусства.

Ранее в июне в Воронеже в рамках XIII Международного Платоновского фестиваля состоялся концерт, на котором оркестр из 50 громкоговорителей сыграл музыку Кнайфеля.

Александр Кнайфель родился в Ташкенте в 1943 году. Автор свыше сотни музыкальных композиций, Кнайфель написал музыку более чем к 40 фильмам. Его музыка звучала в таких фильмах, как «Торпедоносцы», «Противостояние» и «Большая игра».

25 июня сообщалось о смерти 49-летнего фронтмена Crazy Town Сета Бинзера.