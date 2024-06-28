В Чите умер 81-летний заслуженный деятель искусств Забайкалья Эдуард Нуров

Министерство культуры Забайкальского края сообщило о смерти экс-руководителя студенческого театра «Странник» Эдуарда Нурова. В августе ему могло бы исполниться 82 года.

Официальная причина смерти деятеля культуры не раскрывается. Известно, что он ушел из жизни 27 июня. О месте прощания и дате похорон также информации не поступало.

«Эдуард Динмухаматович был заслуженным деятелем искусств Забайкалья, много лет играл на сцене нашего Забайкальского краевого драматического театра», — сказала министр культуры региона Аленам Ячменева.

Нуров руководил театром «Странник» более 30 лет и в 2021 году ушел на пенсию.

Он сыграл в спектаклях «Рождество для Купьелло», «Горе от ума», «Волшебная лампа Алладина», «Девятый выпуск», «Ревизор», «Я, моя бабушка, Илико и Илларион» и других постановках.

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