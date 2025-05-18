Телеведущий из Якутии Алексей Семенов погиб в зоне СВО

Телеведущий Алексей Семенов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале вещательной компании «Саха».

Алексей Семенов, который ушел добровольцем на фронт, погиб при выполнении боевого задания. Сообщается, что позывной Семенова был НВК.

Алексей Семенов работал телеведущим на якутском телевидении — он вел программы «Саха сирэ» и «День за днём». Дата и место прощания с ведущим неизвестны.

«Выражаем глубочайшие соболезнования его близким, родным и друзьям», — сообщили в вещательной компании.

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