«Сложно писать»: МакSим рассказала о трагической смерти члена ее коллектива

МакSим сообщила о смерти клавишника коллектива Дмитрия Иванова. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица МакSим опубликовала прощальный пост в блоге с фотографией клавишника Дмитрия Иванова. Мужчина до последнего боролся за жизнь — в конце апреля музыкант впал в кому после инсульта и не приходил в себя. Однако 18 мая Иванов скончался.

«Мы столько лет были вместе и радовались всем коллективом, что к нам вернулся в команду наш друг, настоящий профессионал, человек-фейерверк с огромным сердцем. Мы все верили, что он проснется, в нем ведь столько любви к жизни! Было. Не укладывается в голове. Я тебя очень люблю, Димка! Сложно писать…» — рассказала певица.

В комментариях поклонники МакSим выражают слова соболезнования родным и близким музыканта: «Была в Краснодаре недавно на вашем концерте, от него столько позитива! Здоровый, красивый мужчина!», «Никогда бы не подумал, что вот так может случиться, покойся с миром».

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