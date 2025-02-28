Телеведущий Дэйв Франкель умер от болезни, которой страдает Брюс Уиллис

Ушел из жизни бывший американский телеведущий Дэйв Франкель. Об этом сообщает 6-АВС.

Шоумен скончался на 68-м году жизни. Причиной смерти ведущего называется прогрессировавшая афазия – заболевание, с которым в настоящий момет сражается актер Брюс Уиллис.

Дэйв Франкель появился на свет в 1957 году, вырос в Нью-Джерси. С отличием окончил университет в Пенсильвании. В 1984-м стал частью команды 6-АВС в Филадельфии. С 1989-го вел прогнозы погоды. В 1997-м перешел на CBS-3, где вел вечерние выпуски новостей.

На счету скончавшегося две премии «Эмми».

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