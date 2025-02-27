Ушел из жизни победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Хавьер Дорадо

Ушел из жизни бывший защитник футбольного клуба «Реал» Хавьер Дорадо. Об этом пишет издание Marca.

По информации источника, бывший спортсмен умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

В «Реале» выразили соболезнования и сочувствие его близким.

Хавьера Дорадо играл за третью и вторую команды «Реала» с 1996 года по 1999-й. За основу он провел восемь игр. Вместе с клубом футболист в 2000 году стал победителем Лиги чемпионов.

Позднее, в 2001-м, он присоединился к «Спортингу» из Хихона. Всего защитник провел четыре сезона в Хихоне, приняв участие в 152 официальных матчах и забив два гола. Помимо этого, он выступал за футбольные клубы «Райо Вальекано», «Спортинг» и «Мальорка».

Футболист завершил профессиональную карьеру в 2012 году.

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