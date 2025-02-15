Танцор и блогер Никита Горбунов умер от рака в 16 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

Близкие танцора Никиты Горбунова рассказали о его смерти. Парню, который боролся с лимфобластным лейкозом и рассказывал об этапах болезни в блоге, было всего 16 лет.

«Здравствуйте, дорогие подписчики! К сожалению, это последнее сообщение. 15 февраля 2025 года в 06:15 Горбунов Никита умер в тюменской больнице от болезни. Увы, но чудо не произошло», — написали родственники.

Сообщается, что Горбунов не дожил до своего 17-летия два месяца. На блог мальчика были подписаны 22 тысячи человек.

Ранее мы писали о том, что актер Валерий Зинов умер от рака через месяц после завершения съемок в сериале. Ему было 66 лет.

Мы также рассказывали о том, что в возрасте 97 лет умерла звезда «Фанфана-Тюльпана» Женевьев Паж.