«Я попрощался с профессией»: актер Валерий Зинов умер от рака через месяц после завершения съемок в сериале

В Москве умер актер Валерий Зинов, известный зрителям по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Жизнь по вызову». Ему было 66 лет.

Официальная причина смерти не раскрывается, однако известно, что актер долгое время боролся с раком. Несмотря на болезнь, в январе 2025 года он смог завершить съемки в сериале.

О времени и месте похорон в настоящее время данных нет. Как пишет портал Gorod48.ru, тело артиста предадут земле в Москве, где он проживал последние годы с новой семьей.

Валерий Зинов окончил ГИТИС после чего поступил на службу в Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого.

В 2000-х годах занялся продюсированием концертов. Был организатором гастролей в Липецке рок-группы Scorpions во главе с лидером Клаусом Майне. Однако в итоге потерпел неудачу, так как не смог собрать зал. Музыканты отработали концерты при пустых трибунах и заявили, что больше в Липецк не приедут.

В фильмографии Зинова такие телепроекты, как «За час до рассвета», «Последний мент», «Мужики и бабы», «След» и другие. Всего он снялся в более чем 400 фильмах и сериалах.

Друг актера Евгений Гурьянов заявил, что Зинов чувствовал приближение смерти. После завершения работы над последним сериалом он заявил, что это была его последняя роль.

«Он так и сказал: «Я попрощался с профессией. Больше работать возможности уже нет», - приводит Гурьянов слова актера.

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