Сын певицы Ирины Понаровской Энтони Родд внезапно умер в 39 лет

Сын эстрадной певицы Ирины Понаровской умер в Москве. Причина смерти 39-летнего Энтони Родда пока неизвестна. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло в пятницу, 20 сентября в столичной квартире на Трифоновской улице. Звездному наследнику стало плохо рано утром, около 5 часов. Супруга вызвала скорую помощь, но приехавшие врачи не смогли его спасти. Пока больше никакой информации нет, комментариев родных тоже.

Отмечается, что Энтони родился у Ирины Понаровской от известного джазового певца Вейланда Родда. После развода родителей наследник остался с отцом, хотя певица была резко против этого. Парень учился в Норвегии и получил специальность «Дизайнер ювелирных изделий».

Энтони был счастлив в браке с художницей Анной Чайниковой. В браке у них появилось двое детей.

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