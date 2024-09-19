Переехала в Австралию и боролась с тяжелой болезнью: умерла в 55 лет певица Зуля Камалова

Умерла заслуженная артистка Татарстана Зуля Камалова. Ей было 55 лет. Об этом сообщил музыкальный продюсер Александр Чепарухин в личном блоге.

По словам мужчины, на протяжении семи месяцев Зуля страдала из-за тяжелой болезни. У нее был диагностирован рак. 18 сентября певица умерла дома в окружении близких. Рядом с ней были дочь Зифа и муж Эндрю.

В последние годы Камалова не жила в России. Она вышла замуж за иностранца и переехала вместе с ним в Австралию. Однако перед смертью она вспоминала именно родину.

«Я говорил с ней последний раз в начале прошлой недели. Она понимала, что дни ее сочтены, но всё еще не теряла надежды на чудо. Она была благодарна всем тем нам, кто помогал ей дарить людям прекрасные песни. Вспоминала Казань, Пермь, Москву», - рассказал ее продюсер.

Когда Зуля узнала о своем диагнозе, она до последнего не отчаивалась и старалась бороться. Она делилась с поклонниками, что не собирается опускать руки. Но в начале сентября артистка опубликовала пост, в котором заявила – осталось ей совсем недолго.

Ранее умер в 56 лет бывший бас-гитарист группы «Монгол Шуудан» Вячеслав Ядриков.