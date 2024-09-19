Долгое время боролся с тяжелой болезнью: польский певец Фелициан Анджейчак умер вскоре после концерта

Польский певец, бывший вокалист группы Budka Sutlera Фелициан Анджейчак ушел из жизни. В СМИ исполнителя называют одним из самых ярких и узнаваемых голосов своего поколения в стране.

Артисту было 76 лет, передает Российская газета. Долгое время известный поляк страдал от тяжелой болезни. Лишь недавно стало известно, что у него был рак. Однако причиной смерти называют другое — инсульт.

Анджейчак выступал в Budka Sutlera. Эта группа считается старейшей и наиболее популярной в Польше. Фелициан занял в ней достойное место. Композиции с его участием стали визитной карточкой музыкального коллектива. Однако позже из-за разногласий певец покинул объединение и начал выступать сольно.

Ранее сообщалось о смерти мастера второплановых ролей Жан-Мишеля Дюпуа. Он скончался во Франции в 69 лет.