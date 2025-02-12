Сын Олега Стриженова не сдержал слез на церемонии прощания с ним

Режиссер Александр Стриженов, сын народного артиста СССР Олега Стриженова, не смог сдержать слез на церемонии прощания с отцом. Кадры с мероприятия публикует 5-tv.ru.

По словам Стриженова-младшего, Олег Александрович перед смертью настаивал на том, чтобы ему провели православный обряд.

«Мы в этом смысле успели все сделать. И в реанимации ЦКБ соборовали, причащали и исповедовали, и всю эту ночь мы провели в храме. Была папина супруга, которой, ну, тяжело в силу возраста сегодня быть с нами, но ночью она здесь была, прощалась. У них брак венчанный», — описал срывающимся голосом Александр последнюю ночь легенды отечественного кино.

До этого онрассказал журналистам, что в день своей смерти Олег Александрович попросил помощницу открыть входную дверь.

«„Открой входную дверь, мама придет“». Ну вот, пришла и забрала", — изложил Стриженов-младший.

На этих словах голос у него сорвался окончательно, он едва-едва не заплакал.

Ранее мы писали о том, что в храме святителя Николая на Трех Горах, где проходит прощание с актером, заметили венок от президента РФ. Лента в цветах триколора выделяется и обращает внимание всех пришедших.