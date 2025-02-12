На прощании с актером Олегом Стриженовым в храме заметили венок от президента РФ

В храме святителя Николая на Трех Горах, где проходит прощание с актером Олегом Стриженовым, заметили венок от президента РФ. Лента в цветах триколора выделяется и обращает внимание всех пришедших.

Об этом сообщает сайт mk.ru.

По информации издания, на ленте написано: «От президента Российской Федерации».

На прощании в церкви не было светских речей. К собравшимся обращался батюшка. Он призывал молиться за усопшего и рассказал, что «душа человека в эти три дня находится рядом с близкими, а в первый день совершает поклонение Богу».

Стриженов умер в возрасте 95 лет в больнице. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Его сын Александр рассказал, что перед смертью отец «просил открыть дверь маме».