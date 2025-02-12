Плачущий сын Олега Стриженова рассказал о последней просьбе умирающего отца

Сын Олега Стриженова заявил, что отец перед смертью «просил открыть дверь маме». Об этом сообщает «Жизнь».

9 февраля ушел из жизни Олег Стриженов после ишемического инсульта. 12 февраля семья и близкие приехали в храм Святителя Николая, чтобы проводить его в последний путь. Александр Стриженов заявил, что «оттягивал» смерть отца, как мог. Не сдерживая слез, он вспомнил о последней, пророческой просьбе родителя.

«Случилось то, что мы долгие годы оттягивали, как могли. Мы всей семьей приехали его навещать, он проснулся, сказал: «Анечка, открой, пожалуйста, дверь. Мама, мама придет». Ну вот пришла мама и забрала», — высказался артист.

Известно, что Стриженов обретет покой на Троекуровском кладбище. Его похоронят рядом с Анастасией Заворотнюк.

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