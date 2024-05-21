Священник трагически умер на своей даче: лежал в неестественной позе

63-летний священник умер во время приема душа на даче в Подмосковье. Жена услышала страшный грохот и увидела тело мужа в неестественной позе. Подробности сообщает mk.ru.

По данным издания, ушел из жизни настоятель одного из истринских храмов. Все случилось, когда мужчина принимал утренний душ. В какой-то момент ему стало плохо, он неудачно упал, ударившись головой об унитаз.

Супруга в этот момент находилась в доме и услышала грохот. Когда она зашла в комнату, то увидела мужа в неестественной позе на полу, он хрипел. Она сразу обратила внимание на то, что его голова была разбита.

Прибывшие сотрудники скорой помощи пытались спасти священника, но ничего не вышло – мужчина уже не дышал. Попытки завести ему сердце ничем не закончились.

Отмечается, что настоятеля храма четыре года назад наградили медалью Московской епархии Русской православной церкви «За усердное служение» II степени. Кроме того, в прошлом году он был награжден палицей.

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