Стало известно об убийстве 42-летней звезды сериалов «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны»

Появилась информация о смерти актера Василия Кухарского. Как сообщает «Российская газета», он был убит в возрасте 42-х лет.

Тяжелое ранение артист получил еще в сентябре. Несколько месяцев ему пытались спасти жизнь. Близкие даже собирали средства на реабилитацию, однако поправиться Кухарский так и не смог. О его кончине стало известно благодаря сообщению в соцсетях Киевского академического драматического Театра на Подоле. Там Василий работал с 2008 года.

Напомним, что актер известен зрителям по многим проектам. Дебютировал на экране он в сериале «Русское лекарство». Затем он снимался в «Возвращении Мухтара», «Ментовских воинах» фильмах «Отторжение», «Спасти Веру» и других. Всего в его фильмографии 38 работ.

Ранее в Минске на 78-м году жизни умерла танцовщица и актриса Людмила Бржозовская. Причина смерти артистки не уточняется.

Также скончалась звезда фильма «Годы девичьи» Елена Корнилова. Ей было 85 лет.