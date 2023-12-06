Тело нашла медсестра: звезда фильма «Годы девичьи» Елена Корнилова умерла в доме престарелых
Актриса Елена Корнилова умерла в доме престарелых в возрасте 85-ти лет.
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Скончалась актриса Елена Корнилова. Последние дни жизни она проживала в доме престарелых в Москве. На момент смерти ей было 85 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По данным источника, тело артистки в пансионате на Большой Филевской обнаружила медсестра. Известно, что Корнилова чувствовала себя неважно и жаловалась персоналу на плохое самочувствие и слабость. Нашли Елену спустя два часа после смерти. Причина остановки сердца пока неясна.
Напомним, что Елена Корнилова окончила ВГИК, после чего стала покорять как сцену, так и кинематограф. Она играла в Пермском театре драмы и Театре на Таганке. А среди самых известных ее кинопроектов – «Годы девичьи», «Первые испытания», «Странная женщина», «Глухарь», «Пятницкий. Глава вторая», «Тихая охота» и другие.
Ранее умерла 73-летняя актриса сериала «Склифосовский» Татьяна Владимирова. Причина кончины неизвестна.