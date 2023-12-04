Стало известно о смерти звезды фильма «Д'Артаньян и три мушкетера»

Скончался советский и украинский актер театра и кино Сергей Кустов. Ему было 77 лет. Об этом сообщает «Российская газета».

По данным источника, артиста не стало в живых 3 декабря. При этом причина смерти не уточняется. О печальной новости стало известно благодаря некрологу, опубликованному в аккаунтах театра, которому артист посвятил 55 лет жизни.

Отметим, что российскому зрителю Кустов был известен благодаря роли мушкетера в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Также он играл в проектах «Бурьян», «Порт», «Город с утра до полуночи», «Анна Герман» и других.

Популярен Сергей Кустов был и на театральной сцене. Он выступал в Львовском ТЮЗе в постановках «Матери» и «За двумя зайцами».

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