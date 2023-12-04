Mash: искусствоведа Олега Кривцуна нашли мертвым в его московской квартире

Российского искусствоведа и редактора журнала «Художественная культура» Олега Кривцуна нашли мертвым в его московской квартире.

По данным Telegram-канала Mash, тело искусствоведа обнаружила в ванной уборщица. Отмечается, что труп находился в сидячем положении.

Домработница сразу же вызвала полицию и медиков.

По предварительным данным, смерть наступила около трех дней назад в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

69-летний Олег Кривцун был одним из лучших специалистов в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени.

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