«Сергей, за что?!»: близкие похоронили бывшего жениха Волочковой, совершившего суицид в СИЗО

Жена банщика Сергея Кузнецова, который стал известен после романа с балериной Анастасией Волочковой, похоронила мужа и простилась с ним. Она отметила, что до сих пор не может поверить в случившееся. Об этом сообщает StarHit.

В личном блоге Анастасия посвятила пост супругу, в котором передала свою любовь и призналась, что таких чувств, как к Сергею, у нее больше не будет ни к кому. Ей тяжело думать о том, что мужа нет в живых, но ее успокаивает мысль, что он станет ее Ангелом-хранителем.

«Сергей, за что?! Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет… Любимый муж… Я теперь не смогу никогда сказать тебе «мой любимый тигр» только слезы и тишина… Сердце разрывается от потери», - поделилась Анастасия.

Подробности, а также место похорон девушка предпочла не раскрывать. Прощались с Кузнецовым только самые близкие.

Напомним, что Сергей, по версии следствия, покончил с собой, находясь в СИЗО. В заключении он был после того, как стало известно, что он избил жену. Однако сама жертва его довольно быстро простила и все это время пыталась вытащить его на свободу.

Ранее Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти экс-бойфренда Сергея Кузнецова.