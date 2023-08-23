Спасали 20 дней: московский прокурор Меретуков погиб после падения с лошади

Умер московский прокурор Анзор Меретуков. На протяжении 20-ти дней врачи боролись за его жизнь, но не смогли ничего сделать. 22 августа его сердце остановилось. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, в начале августа Меретуков отправился в Республику Адыгея, где проживают его родственники. Во время отпуска он решил прокатиться на лошади и неудачно упал. В результате он получил серьезную травму головы, с которой его и доставили в больницу, где он скончался. Отметим, что у погибшего остались жена и дети.

К слову, должность прокурора Южного административного округа столицы Анзор Меретуков занимал на протяжении трех лет.

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