Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Умер известный итальянский певец Тото Кутуньо. Ему было 80 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание ANSA.

Музыкант скончался сегодня, 22 августа около 16:00 (17:00 мск) в больнице San Raffaele в Милане, куда ранее был госпитализирован. О кончине знаменитости сообщил менеджер певца Данило Манкузо. По его словам, «на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».

Тото Кутуньо является мировой звездой, певцом и композитором. Известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида, Ricchi e Poveri. Прославился своей песней «L’italiano». Победитель конкурса «Евровидение-1990».

Напомним, что ранее в прессе писали о болезни певца. Несколько лет мужчина боролся с раком и смог победить болезнь. Поклонники отмечали, что недуг подкосил кумира – он сильно постарел, но продолжал заниматься творчеством.

В последнее время звезду видели в инвалидной коляске. Актер Стас Садальский смог сфотографироваться с композитором в аэропорту французской столицы. На кадрах Кутуньо выглядел уставшим, что отметили поклонники Стаса.

Ранее мы писали о том, что советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Игорь Ясулович ушел из жизни в возрасте 81 года. Не так давно Ясуловича выписали из больницы. В медучреждении он проходил лечение после экстренной госпитализации. Сообщалось, что звездный пациент испытывал проблемы с почками.