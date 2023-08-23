Умер известный режиссер шоу-программ Евгений Вандалковский

Режиссер-постановщик шоу-программ Евгений Вандалковский умер в возрасте 76 лет. Мужчины не стало 23 августа. Об этом сообщает «Газета культура» со ссылкой на коллегу знаменитости.

Продюсер Сергей Винников сообщил о смерти Вандалковского в соцсетях, но не стал озвучивать причину.

«Сегодня ночью скоропостижно скончался Евгений Вандалковский… Прощай, Евгений Владиславович, скорбим, будем помнить!» – написал мужчина.

Напомним, что Евгений Вандалковский родился 4 ноября 1946 года в Витебске. Он получил специальность режиссер в 1973 году после учебы в Московском государственном институте культуры. Мужчина работал преподавателем в Московском государственном университете культуры, занимал должность завкафедрой режиссуры в Московском институте современного искусства.

Известен тем, что занимался научной работой, проводил мастер-классы по режиссуре в России, Дюссельдорфе и Амстердаме. Ставил новогодние программы для Правительства Москвы и России в Кремле, празднование 50-летия Победы на Красной площади.

Ранее мы писали о смерти итальянского певца Тото Кутуньо. Музыкант скончался 22 августа около 16:00 (17:00 мск) в больнице San Raffaele в Милане, куда ранее был госпитализирован. О кончине знаменитости сообщил менеджер певца Данило Манкузо. По его словам, «на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».