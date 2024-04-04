Советский актер Евгений Шершнев умер на 76-м году жизни

Советский, российский актер театра и кино Евгений Шершнев умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает сайт kino-teatr.ru.

Актер скончался в результате острой сердечной недостаточности. Его не стало 29 марта.

Евгений Шершнев родился 25 декабря 1948 года в Одессе. Окончив школу, он поступил в Щукинское училище, где учился под руководством Татьяны Коптевой. В 1973—1995 годах был актером Вахтанговского театра. В 90-х занимался бизнесом.

На сцене актер сыграл в постановках: «Кот в сапогах», «Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Ричард III», «Степан Разин», радиоспектакле «И дольше века длится день» и других.

С первой половины 1970-х стал появляться на экране. Он снялся в фильмах «Когда-то в Калифорнии», «Человек с ружьем», «Сирано де Бержерак», «Брестский мир», «Мартовские иды», О́Коннерс в сериале по Джеку Лондону «Аляска Кид».

Ранее ушел из жизни 33-летний блогер из Петербурга Олег Гришаев, рассказывавший о вреде наркотиков. О смерти, а также причинах внезапной трагедии сообщили его друзья.

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