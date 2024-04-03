Умер 33-летний блогер из Петербурга Олег Гришаев, рассказывавший о вреде наркотиков

Скончался 33-летний блогер Олег Гришаев, который рассказывал на Youtube-канале о вреде наркотиков. О смерти, а также причинах внезапной трагедии сообщили его друзья.

На публикацию обратил внимание сайт StarHit.

Друзья Гришаева, известного в соцсетях как Отец Олег, сообщили, что его не стало 29 марта. Они пообещали рассказать подробности позже. 3 апреля Олега похоронили.

По рассказам друзей, причиной смерти стали проблемы с сердцем. У блогера остались жена, а также дочь, рожденная в первом браке.

Гришаев ранее употреблял наркотики. В 2023 году у него случился срыв, блогер пережил передозировку. После случившегося он утверждал, что поборол зависимость. Гришаев стал развивать канал и помогать другим в борьбе с наркозависимостью.

Ранее сообщалось о смерти участника команды КВН «Одесские джентльмены» Александра Теплицкого. Он стал вторым игроком этой команды, скончавшимся за сутки.