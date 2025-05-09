Советская телеведущая Екатерина Егорова умерла в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Телеведущая и актриса Екатерина Егорова (в девичестве — Нестерович) скончалась 4 мая на 80-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Екатерина Егорова родилась в 1946 году в Витебске, Беларусь. С 1975 года она работала диктором белорусского телевидения, а в 1989 году перешла на радио. Также Егорова вела концерты в Белорусской государственной филармонии.

На счету Егоровой несколько ролей в фильмах и сериалах: «Сын председателя», «Прошлогодняя кадриль», «Задача с тремя неизвестными».

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