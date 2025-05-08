Умерла мама актрисы Шэрон Стоун

Актриса Шэрон Стоун сообщила о смерти 92-летней матери Дороти Мэри Стоун. 67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» опубликовала в соцсетях фото родителей и подписала «на крыльях ангелов». Ее отец Джозеф скончался, когда ей было всего 14 лет.

«Это были они. Прекрасная пара. На крыльях ангелов», — написала Шэрон, но не привела никаких подробностей смерти родительницы.

Напомним, что серьезные проблемы со здоровьем у матери артистки начались еще в 2021 году после повторного инсульта. Шэрон просила фанатов помолиться за здоровье женщины. Тогда она смогла восстановиться. Но в феврале произошло еще оно неприятное событие – женщина упала, ударившись лицом. Звезда отмечала, что родительница всегда была сильной и сохраняла ясность ума.

«Это наследие, это характер. Вот как встаешь после падения в 92 года. Мамочка чемпион», — делилась тогда актриса.

Поклонники поддержали Стоун и отметили, что Дороти была смелой женщиной. Сама же знаменитость в интервью признавалась, что у нее были сложные отношения с матерью. Они долгие годы не общались. Женщина связывала это с непростым детством мамы. Она столкнулась с тяжелыми условиями и с 9 лет вынуждена была работать уборщицей. Дороти всегда говорила, как важно ни от кого не зависеть в жизни.

Шэрон жаловалась, что ей не хватало ласки и любви от мамы. Родительница считала, что самое главное, чему научила детей – крепко стоять на ногах. Только во взрослом возрасте актриса смогла принять маму такой, какая она есть.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вспомнил день смерти отца.