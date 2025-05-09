Режиссер «Карточного домика» Джеймс Фоули умер на 72-м году жизни от рака. Об этом сообщает The Wrap.

Режиссер и сценарист Джеймс Фоули скончался в возрасте 71 года в США. Представитель знаменитости сообщил, что режиссер продолжительное время боролся с раком мозга. О болезни Фоули предпочитал никому не рассказывать. Известно, что режиссер умер во сне.

Наибольшую популярность Фоули принесли работы в сериалах «Карточный домик», «Твин Пикс» и «Ганнибал». Также он срежиссировал картины «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы».

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