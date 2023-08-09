Советская и эстонская актриса Ита Эвер умерла на 93-м году жизни

Умерла советская и эстонская актриса Ита Эвер. Звезда, сыгравшая в десятках успешных кинопроектов, скончалась на 93-м году жизни. Причины ее ухода из жизни пока не разглашаются.

Трагические новости сообщили на сайте Эстонского театра драмы в Таллине. В нем артистка проработала 70 лет и отыграла более 150 ролей. Зрителям же Ита Эвер известна воплощением многих популярных персонажей. Среди них Линда («Государственная граница»), мисс Марп («Тайны "Черных дроздов"»), ведьма Карга («Чертенок»), Ана («Зимний отпуск») и другие.

Напомним, что сегодня, 9 августа, также стало известно о смерти народной артистки СССР Веры Васильевой. Она скончалась в возрасте 97 лет, не дожив чуть больше месяца до своего дня рождения. Последние дни актриса чувствовала себя хорошо, но в роковую ночь ее состояние резко ухудшилось из-за жары.

Кроме того, пару дней назад не стало и актрисы Юлии Борисовой. Ей было 98 лет. Звезда кинематографа скончалась вслед за своим единственным сыном.