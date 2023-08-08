Сначала умер сын: скончалась 98-летняя актриса Юлия Борисова

Актриса Юлия Борисова умерла в возрасте 98 лет. Ранее она перенесла потерю единственного сына – мужчина умер в 2023 году.

Подробности сообщает Экспресс газета со ссылкой на сообщение театра им. Вахтангова, где Борисова служила с 1947 года.

О ней в театре говорят, что это «человек великого таланта, ума, чести и совести».

Причина смерти актрисы неизвестна, но в последнее время за ней приглядывали врачи. В 2023 году Борисова перенесла сильный стресс – умер единственный сын.

Также стало известно о последней просьбе актрисы. Ей хотелось, «чтобы прощание состоялось в кругу семьи».

Самая известная кинороль актрисы – Настасьи Филипповны в фильме «Идиот». Также Борисова сыграла в большом количестве спектаклей.

8 августа сообщалось о смерти радиоведущего Леонида Володарского, который занимался озвучкой зарубежных фильмов.