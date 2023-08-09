На 98-м году жизни умерла народная артистка СССР Вера Васильева

Умерла народная артистка СССР Вера Васильева, большую часть жизни посвятившая отечественному кино и театральной сцене. Ее не стало на 98-м году жизни. До своего дня рождения артистка не дожила чуть больше месяца.

Трагические новости в Сети сообщили представители Театра Сатиры, в котором работала Вера Кузьминична, а также ее коллега Александр Олешко. Он посвятил пост Васильевой и отметил, что она ушла из жизни вслед за своей подругой Юлией Борисовой. Напомним, что актриса скончалась буквально на днях.

«Вчера только вспоминал, как восхищались друг другом Вера Васильева и Юлия Борисова, ходили на спектакли друг друга… И ушли друг за другом», - написал в блоге Олешко.

Причина смерти знаменитой актрисы пока неизвестна. В официальном письме Театра Сатиры ее упоминать не стали.

Напомним, что зрителю Вера Васильева известна по огромному количеству ролей. Среди них «Свадьба с приданым», «Вино из одуванчиков», «Деревенщина» и другие. В театре же она воплотила более 60-ти различных образов. Свою жизнь артистка посвящала работе, и радость материнства она так и не познала.

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