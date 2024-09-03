Советская актриса Мария Урская умерла от коронавируса

Ушла из жизни советская и молдавская актриса театра и кино Мария Урская (Грэкилэ). Соответствующая информация появилась на портале «Кино-Театр.ру».

По информации источника, причиной смерти стало заражение коронавирусом. Артистке не удалось справиться с последствиями заболевания.

Урская скончалась в возрасте 77 лет. Изначально о ее кончине стало известно от ближайших родственников.

Мария Урская появилась на свет в 1947 году. В 1971-м окончила Молдавскую студию Щукинского училища, и сразу была принята в труппу кишиневского молодежного театра «Лучафэрул».

На экране дебютировала студенткой, в 1969-м исполнив роль Софии в драме «Падающий иней». В 1989-м снялась в музыкальной комедии «Кто нанимает, тот и платит».

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