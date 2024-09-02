Скончался актер из культовой комедии «Ва-банк» и драмы «Знахарь» Эугениуш Корчаровский

Скончался польский актер театра, кино и сериалов Эугениуш Корчаровский. Информация об этом появилась в микроблоге его дочери.

«В возрасте 87 лет умер мой отец Эугениуш Корчаровский», — поделилась дочь артиста.

Причина и обстоятельства смерти в настоящий момент неизвестны.

Эугениуш Корчаровский родился 7 мая 1937 года во Львове. В 1963-м окончил Академию драматического искусства в Кракове. Работал в театрах Лодзи - имени Ярача, Новом театре, Ziemi Łódzkiej и Studyjnego. Его кинодебют состоялся в 1964 году.

В его фильмографии 67 проектов. Картины с участием актера хорошо известны российским зрителям. Он принял участие съемках культовых польских фильмов, которые часто показывали в СССР, — «Ставка больше, чем жизнь», «Ва-банк», «Знахарь», «Красный цвет папоротника», «Четыре танкиста и собака».

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