На 90-м году жизни умер советский бард Владимир Туриянский. Об этом сообщили на сайте «Грушинского фестиваля».

2 сентября в возрасте 89 лет скончался бард Владимир Туриянский. Причина смерти музыканта не раскрывается. Трагическую новость опубликовали коллеги мужчины.

«Грушинский клуб выражает самые глубокие соболезнования семье Владимира Львовича и всему песенному сообществу. Самая светлая память», — сказано в некрологе.

Владимир Туриянский родился в 1935 году в Москве. Он работал геологом, электромонтером, а после начал писать стихи. Многие песни Туриянского рождались во время экспедиций. Самыми известными произведениями музыканта стали песни «Монтана», «Геофизическое танго», «Яна, Индигирка, Колыма».

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