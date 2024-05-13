Опубликовано 13 мая 2024, 16:41
1 мин.
Обнаружили бездыханной в собственном доме: актриса-ребенок Малышка Гириджа умерла в Индии
В Индии актрису-ребенка Малышку Гириджу нашли мертвой в собственном доме .
© Freepik
Бывшая актриса-ребенок Малышка Гириджа по неназванной причине умерла в Индии. Звезда Молливуда ушла из жизни в возрасте 83 лет, передает «Российская газета» со ссылкой на местные СМИ.
Гириджа прославилась своими детскими ролями в классических индийских кинокартинах 1950-х. Так, наибольшую популярность ей принесла роль юной версии Уши в фильме «Ачан». Звезда была любима всеми поколениями зрителей на родине. Она работала в сегменте национального кино — исполняла роли на языке малаялам.
Актриса умерла в собственном доме. Ее бездыханное тело обнаружили 11 мая. Что стало причиной смерти Гириджи, пока не сообщается.
Ранее сообщалось о смерти 98-летнего режиссера и кинопродюсера Роджера Кормана. При жизни он был удостоен премии «Оскар».