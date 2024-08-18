«Совершенно гениальный человек»: актриса Белохвостикова рассказала о дружбе с Аленом Делоном

18 августа скончался культовый актер Ален Делон. Народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова, которая снималась вместе со звездой, назвала его гениальным человеком и замечательным другом.

Белохвостикова познакомилась с Делоном во время работы над фильмом «Тегеран-43», который снял ее супруг Владимир Наумов. Они познакомились в 1976 году во время приема в Брюсселе, после встретились на съемочной площадке и дружили всю жизнь.

«Это был совершенно гениальный человек. Артист мистический, таинственный, непонятный, загадочный. И был потрясающе искрометный, лучистый, хулиганистый, забавный, смешной, добрый», — цитирует актрису РЕН ТВ.

Она назвала Делона замечательным другом, с которым было легко и здорово на этом свете.

Напомним, о смерти артиста стало известно сегодня. Ему было 88 лет.

Ранее скончался после продолжительной борьбы с раком журналист Евгений Ксензенко. Подробнее читайте здесь.