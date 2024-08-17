Не дожил 12 дней до 45-летия: ушел из жизни журналист Евгений Ксензенко

В возрасте 44 лет скончался после продолжительной борьбы с раком журналист Евгений Ксензенко. О смерти корреспондента сообщила его супруга в социальных сетях.

Жена покойного поблагодарила всех, кто был рядом, верил и поддерживал ее мужа. Она отметила, что все это время было крайне сложно «сражаться в битве с раком», которую они проиграли.

Ксензенко умер 16 августа в кругу семьи, не дожив 12 дней до своего 45-летия.

С 2001 года журналист начал работать на телеканале НТВ. Ксензенко готовил репортажи и был автором фильмов «Попавшие в сети» из цикла «Профессия — репортер». С 2006 по 2011 год работал директором-корреспондентом представительства НТВ в Великобритании.

Евгений Ксензенко был открытым и позитивным человеком, всегда стремился узнавать что-то новое, очень много путешествовал, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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