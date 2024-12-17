Сотрудник хостела заявил, что перед смертью 32-летний Янис Тимма был улыбчивым. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, перед смертью спортсмен заселился в хостел, находящийся в центре Москвы. Сотрудник заведения отметил, что умерший остановился в стандартном номере за 5 тысяч рублей в сутки. Тимма был в хорошем настроении и постоянно улыбался.

Известно, что спортсмен снял номер рядом с домом экс-супруги. На данный момент комната Яниса опечатана.

Ранее сообщалось, что отец Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего спортсмена. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что баскетболист Янис Тимма хотел остаться в Санкт-Петербурге накануне смерти.