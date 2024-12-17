Оформил двукратную визу: зачем экс-супруг Седоковой приехал в РФ накануне смерти

Баскетболист Янис Тимма хотел остаться в Санкт-Петербурге накануне смерти. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, спортсмен, как гражданин Латвии, оформил двукратную туристическую визу в Россию. Первую — с 25 октября по 1 декабря, вторую — со 2 декабря по 22 января. Он планировал прилететь в Москву, чтобы урегулировать бракоразводный процесс. Изначально баскетболист собирался жить в Санкт-Петербурге, но после развода изменил свои планы и заселился в хостел в Москве. Янис оплатил проживание по 16 декабря.

Баскетболист ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря.

На данный момент Анна Седокова не комментировала смерть спортсмена.

Ранее отец Яниса Тиммы высказался о смерти сына. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что последние минуты жизни экс-мужа Анны Седоковой попали на камеру домофона.