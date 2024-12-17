«Она везде была заблокирована»: отец Яниса Тиммы винит Седокову в смерти сына

Отец Яниса Тиммы обвинил певицу Анну Седокову в смерти 32-летнего спортсмена. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.

В ночь с 16 на 17 декабря стало известно о смерти экс-супруга Анны. Отец спортсмена считает, что он мог уйти из жизни по вине певицы. Райтис отметил, что Седокова была «везде заблокирована» у сына.

«Да, могло произойти из-за Анны. Месяца полтора назад общались с сыном. Могу сказать, что 3 года мы не общались, и в этом виновата она. У него она везде была заблокирована», — высказался отец баскетболиста.

Сама Анна не комментировала обвинения мужчины.

Ранее певица Анна Седокова вышла на связь в слезах после смерти экс-мужа Яниса Тиммы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что накануне гибели экс-супруг Анны Седоковой написал дату своей смерти под ее фото.