Сотрудницу Института всеобщей истории РАН Лилию Баюн нашли мертвой в квартире

В одном из домов на Грузинском Валу было найдено тело научной сотрудницы Института всеобщей истории РАН. Женщине было 77 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, скончавшаяся россиянка - Лилия Баюн. Она советский и российский лингвист, востоковед-хеттолог, доктор филологических наук.

Пока все еще неизвестно, как именно погибла женщина. Когда ее обнаружили 20 марта, она уже не подавала признаков жизни. По предварительной информации, у Лилии могло остановиться сердце.

Выяснение всех обстоятельств смерти Лилии Баюн продолжается.

Ранее на 101-м году жизни умер создатель военного грузовика «Урал» Анатолий Титков. Месяц назад он отметил день рождения в доме престарелых.

Также недавно умер знаменитый спортивный комментатор Василий Уткин. Предварительно, за три дня до кончины у него появилась одышка. 19 марта он вызвал скорую помощь, и его увезли в больницу. Там его поместили в реанимацию, но спасти его уже не удалось. У журналиста дважды останавливалось сердце.