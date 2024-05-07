Снявшаяся в 350 фильмах известная актриса умерла в 63 года

Звезда 350 фильмов, индийская актриса Канакалатха умерла в 63 года от деменции. О своем диагнозе знаменитость узнала только два года назад. Об этом сообщает зарубежное издание Times of India.

Канакалатха была популярной актрисой, на счету которой съемки в более чем 350 фильмах и 50 сериалах. Ее можно было увидеть не только на экране, но и на театральной сцене. Также она снималась на телевидении. Она родилась 24 августа 1960 года, а свою карьеру начинала в театре. Активная работа в кино у нее началась в 1970-х.

Последнее появление артистки было в прошлом году. А летом 2022 года врачи диагностировали ей деменцию. Женщина признавалась, что за год до диагноза предчувствовала проблемы со здоровьем. Тогда она жаловалась на нарушение сна.

Звезда ушла из жизни в своем доме в Тируванантапураме.

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