Раскрыта причина смерти режиссера «Союзмультфильма» Александра Горленко

Выдающийся российский режиссер мультипликации Александр Горленко умер в результате тяжелой болезни, характер которой не уточняется. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Горленко был одним из основоположников школы отечественной анимации. При его участии были созданы многие известные мультфильмы: «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и многие другие картины. Многие работы Горленко получили награды всероссийских и международных фестивалей.

«Его фильмы, полные оригинальных идей, исполненные с виртуозным блеском и юмором, созданы на столь же высоком уровне, как и фильмы его предшественников», — сообщается в некрологе.

Александр Горленко родился в Красноярске в ноябре 1944 года. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы во ВГИКе. Был художником-мультипликатором на «Союзмультфильме», а с 1980 года стал режиссером.

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