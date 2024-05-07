Пропавший в Чехии певец Мирослав Имрих трагически погиб под колесами поезда

В Чехии трагически погиб знаменитый певец и автор песен Мирослав Имрих. 71-летний музыкант попал под поезд, когда самовольно покинул больницу. Его тело было обнаружено на железнодорожных путях.

Как пишет портал Novinky, незадолго до трагедии Имрих был госпитализирован, поэтому сначала в Сети появилась информация о том, что он ушел из жизни в реанимации. Однако позже выяснилось, что музыкант ушел из лечебного заведения и пропал без вести. Полиция начала поиски Имриха, в ходе которых был задействован вертолет. В итоге его труп обнаружили недалеко от пражского района Угржиневси. Причиной смерти стали травмы, полученные при попадании под поезд.

Мирослав Имрих был участником группы Abraxas с момента ее основания в 1976 году. Кроме того, он работал с группой Alarm, танцевальным проектом Tekkknofactory и с Tango. Несмотря на возраст, музыкант активно работал и планировал в 2024 году гастрольный тур с Tango, сообщает «Российская газета».

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