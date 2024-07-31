Снимался у Никиты Михалкова: умер актер Роберто Херлицка

Итальянский актер театра и кино Роберто Херлицка скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Звезды фильма «Очки в золотой оправе» не стало 31 июля, однако причину раскрывать пока не озвучили. По предварительным данным, здоровье Роберто заметно стало ухудшаться после смерти его супруги Кьяры Каджоли, которую он потерял этим же летом в июне.

Фильмография Херлицка насчитывает сыше 100 работ. На киноэкранах он впервые появился в 1973 году. Артист сыграл в таких фильмах, как «Добро пожаловать на Юг 2, или соседям вход воспрещен», «Великая красота», «Лоро», «Красное и синее», «Пармская обитель» и других. Но широкую известность ему принесла роль в работе Никиты Михалкова «Очи черные», где он сыграл адвоката.

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