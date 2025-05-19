«Не таких новостей мы ждали в начале недели»: хоккейный клуб «Динамо» сообщил о смерти 23-летнего Олега Гофмана

Московский хоккейный клуб «Динамо» сообщил о смерти бывшего игрока – Олега Гофмана. Спортсмену было 23 года.

«Не таких новостей мы ждали в начале новой недели… Ранним утром 18 мая в результате несчастного случая ушел из жизни бывший динамовский хоккеист Олег Гофман», - сообщила пресс-служба «Динамо».

Гофман родился в 2001 году. Долго выступал в качестве защитника в системе клуба. Провел 166 игр в составе молодежной команды, в 2021-м завоевал Кубок Харламова. В 25 играх ВХЛ выступал за команду «Динамо».

Прощание с Гофманом состоится 20 мая. Хоккеиста похоронят на Колычевском кладбище.

Клуб выразил соболезнования родным спортсмена.

Ранее сообщалось о смерти в возрасте 34 лет хоккеиста Федора Малыхина. Его отец рассказал, что умерший сидел на диване с телефоном в руке.