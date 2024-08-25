Много лет боролся с алкоголизмом: британский певец Рассел Стоун умер на 78-м году жизни

Британский певец, автор песен и продюсер Рассел Стоун умер в возрасте 77 лет. Что стало причиной ухода артиста из жизни, пока не известно. Долгое время он боролся с алкоголизмом, передает Российская газета.

Стоун начал карьеру в шоу-бизнесе еще в 18 лет. Исполнитель в 1971-м присоединился к поп-группе Brotherhood of Man. Однако триумфа музыкального коллектива артист не дождался — через пять лет члены объединения стали победителями «Евровидения», а он покинул его прежде.

За время карьеры Стоун успел поработать с массой артистов. Одна из коллег впоследствии стала женой Рассела. Но счастье было недолгим, так как супруга умерла в 1979 году от рака мозга.

Ранее сообщалось о смерти бразильской певицы Дианы. Ей было 76 лет. Бездыханное тело звезды нашли дома. По предварительным данным, она скончалась из-за сердечного приступа.